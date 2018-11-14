Работы по реставрации купола Верховной Рады завершились досрочно. Об этом сообщается на сайте украинского парламента в среду, 14 ноября.

В Раде напомнили, что реставрационные работы проводились впервые за 70 лет – с 1948 года – поскольку стекло нуждалось в замене, а металлические конструкции необходимо было очистить от коррозии и покрасить, а также обработать герметиками.

"30 октября ремонт купола административного здания Верховной Рады полностью завершился. Кроме того, была сэкономлена значительная часть государственных средств – потрачено 6,7 млн грн из запланированных 7,5 млн грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для верхней части купола было потрачено 650 метров армированного стекла, 1400 л герметиков. На реставрацию металлического сооружения купола израсходовали около двух тонн нержавеющей стали и 500 килограммов краски.

Cмотрите фотогалерею: Завершилась реставрация купола Верховной Рады

Ранее сообщалось, что ремонт купола Верховной Рады начался в июле нынешнего года. Для купола специально заказали армированное стекло из Польши. Все материалы поставила фирма-подрядчик.

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Источник: korrespondent.net