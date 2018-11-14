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14. 11. 2018

Мэй довольна черновым соглашением по Brexit

Черновое соглашение с Евросоюзом по Brexit "значительно приближает к тому, за что голосовали британские граждане". Об этом в среду, 14 ноября, завила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает РИА Новости.

"Мы вернем себе контроль за нашими деньгами, законами и границами", - сказала Мэй, отвечая на вопросы в парламенте.

Она подтвердила, что сегодня состоится заседание кабмина, на котором министры обсудят соглашение и примут решение "о следующих шагах в национальных интересах". 

Она также подтвердила ранее неоднократно звучавший тезис о том, что "Brexit означает Brexit", то есть выход из зоны свободной торговли и таможенного союза ЕС.

Премьер сообщила, что соглашение должно предусматривать "страховой инструмент" для защиты свободной границы между Ирландией и Северной Ирландией, но подчеркнула, что необходимо будет найти некое постоянное решение проблемы границы. Таким образом она отреагировала на опасения многих сторонников Brexit, заявляющих, что ЕС, вынуждая Великобританию держать границу с Ирландией открытой, будет пытаться делать это на постоянной основе.

Накануне стало известно, что на переговорах в Брюсселе Британия и ЕС согласовали на техническом уровне положения договора, определяющего условия предстоящего "развода".
 
Как известно, официальной датой Brexit является 29 марта 2019 года. К этому сроку Великобритания должна заключить соглашение о дальнейшем формате взаимоотношений с Брюсселем или же осуществить "жесткий развод" без какого-либо договора.
 

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Источник: korrespondent.net

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