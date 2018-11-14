РФ обжаловала решение суда по "долгу Януковича"

Компания The Law Debenture Trust, представляющая интересы России в деле о долге Украины на $3 млрд, подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

Апелляция подана на доводы Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны.

Ожидается, что рассмотрение апелляции состоится в Верховном суде Великобритании не ранее июня 2019 года.

Напомним, 14 сентября суд Лондон удовлетворил апелляцию Украины по долгу на три миллиарда долларов перед Россией, постановив, что суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы Украины.

В 2013 году Москва выкупила украинские евробонды на три миллиарда долларов на нерыночных условиях. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций - три миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа - 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты.

Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Позднее Украина обжаловала это решение в апелляционном суде.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net