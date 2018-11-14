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14. 11. 2018

В Николаеве наркоман разгромил аптеку

В Николаеве после отказа работников аптеки продать пьяном посетителю наркотики, мужчина разбил входную дверь и витрину. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает местное издание Novosti-N.

Отмечено, что, войдя в помещение аптеки, пьяный мужчина потребовал у фармацевтов наркотики.

"После того, как я ответила, что никаких наркотических средств, мы давать не будем, мужчина разозлился, сказал, что всех нас убьет, а в доказательство разбил входную дверь", - рассказала одна из работниц аптеки.

Испуганная женщина нажала кнопку экстренного вызова полиции. Известно, что полицейские охраны успокоили хулигана и передали его следственно-оперативной группе Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области. По показаниям свидетелей, мужчина в этот день буянил и в других учреждениях.

"Обследование задержанного на предмет употребления алкогольных и наркотических веществ показало, что в крови хулигана содержится 1,9 промилле при допустимой дозе алкоголя 0,2 промилле", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве наркоман разгромил аптеку

В отделе полиции установили, что 40-летний житель Николаева ранее попадал в поле зрения правоохранителей за незаконное хранение наркотических средств.

"Что им жалко было немного "кайфовых" таблеток мне дать", - оправдывался дебошир.

По данному факту начато уголовное производство. Предварительная квалификация данного правонарушения - хулиганство.

Ранее в Николаевской области неизвестные совершили разбойное нападение на маслозавод в городе Баштанка.

Также сообщалось, что в Киеве вооруженный мужчина ограбил кредитное учреждение.

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Источник: korrespondent.net

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