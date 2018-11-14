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14. 11. 2018

В правительстве Израиля произошла еще одна отставка

Министр алии и интеграции, член партии Наш дом Израиль (НДИ) Софа Ландвер подала в отставку вслед за лидером партии Авигдором Либерманом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министра Людмилу Лагуш в среду, 14 ноября.

По ее словам, фракция партии Наш дом Израиль в кнессете, поддержав главу, выходит из правящей коалиции и переходит в оппозицию. Заявление об отставке выступит в силу в течение 48 часов.

Ландвер занимала пост министра алии и интеграции более девяти лет.

После выхода партии Наш дом Израиль из правящей коалиции, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сохранит поддержку парламентского большинства, но сокращает его численность до минимального 61 мандата из 120.

Ранее стало известно, что Авигдор Либерман подал в отставку с поста министра обороны. Он выразил недовольство достигнутым перемирием с группировкой ХАМАС, назвав его "капитуляцией перед террором". Либерман также он заявил, что следует как можно скорее провести досрочные парламентские выборы.

Напомним, 12 ноября по Израилю было выпущено несколько сотен ракет. В ответ израильтянами были разрушены более 70 целей в секторе Газа. Израиль развернул на границе с сектором Газа дополнительные воинские подразделения, включая танки.

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Источник: korrespondent.net

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