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14. 11. 2018

Климкин полетел на встречу к Помпео

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 14 ноября начнет рабочий визит в США, где должен встретиться с государственным секретарем Майком Помпео. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства во вторник.

Главной целью визита Климкина является проведение 16 ноября инаугурационного заседания обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина-США. Мероприятие пройдет под совместным председательством глав внешнеполитических ведомств Украины и США.

Кроме того, Климкин проведет переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео, а также встретится с ведущими американскими законодателями и представителями американского экспертного сообщества.

Министр иностранных дел Украины будет находиться в США с 14 по 16 ноября.

Ранее Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Канады Христей Фриланд, во  время которых обсудил ситуацию в Украине.

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Источник: korrespondent.net

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