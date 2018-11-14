Осужденному за катастрофу Ил-76 генералу дали квартиру - СМИ

В Киеве квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны выделило квартиру осужденному за авиакатастрофу Ил-76МД генералу Виктору Назарову. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает Украинская правда.

"В 2017 году было принято решение об обеспечении генерал-майора В. Назарова служебной жилой площадью в городе Киев", - говорится в ответе Минобороны на запрос издания.

Отмечено, что в дальнейшем квартиру изъяли из числа служебных и предоставили для постоянного проживания семьи генерала.

Как сообщается, генерал находился на квартирном учете Вооруженных Сил, и "имеет право на обеспечение жильем для постоянного проживания".

Как следует из изменений в ежегодной декларации Назарова, квартиру на 60,7 кв. м он получил в июле 2018 года.

Напомним, 14 июня 2014 года над Луганской областью сепаратисты сбили Ил-76МД. На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и девять членов экипажа. Все погибли.

Вскоре генерал-майора Виктора Назарова, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции, обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям.

27 марта 2017 года Назарова приговорили к семи годам заключения. При этом суд не лишил его воинского звания. Генерал подал апелляцию на приговор суда. Сейчас он выполняет свои служебные обязанности.

7 ноября 2018 года Высший совет правосудия оставил без рассмотрения жалобу Назарова на судью Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Наталью Самоткан, которая объявила ему приговор.

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Источник: korrespondent.net