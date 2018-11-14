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14. 11. 2018

Гройсман назвал три задачи Кабмина на 2019 год

Ключевыми задачами правительства на 2019 год являются сохранение экономического роста, гарантирование необратимости реформ, а также обеспечение прозрачности выборов. Об этом в среду, 14 ноября, сказал ремьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с экспертами Национального демократического института, сообщает пресс-служба Кабмина.
 

"Перед нами стоят важные задачи. Главное - обеспечить стабильность. Мы имеем очень серьезные экономические и финансовые вызовы, но мы делаем много, чтобы обеспечить рост. Вторая задача - не остановить реформу. И третья - обеспечить все, зависящее от правительства, для проведения демократических и прозрачных выборов", - сказал премьер.

Отметим, выступая в парламенте на прошлой неделе Гройсман заявил, что наведет в стране "реальный порядок" за три месяца, если Верховная Рада даст ему больше полномочий. 

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Источник: korrespondent.net

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