В Украине ремнем безопасности пристегивается только каждый четвертый водитель. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного ОО Vision Zero и Центром демократии и верховенства права.

По данным исследователей, только 23% украинских водителей пользуются ремнями безопасности.

"Самый высокий уровень пользования обнаружен в Киеве, где больше половины водителей ездят с застегнутым ремнем безопасности (53%)", - говорится в исследовании.

В то же время в Житомире, Львове и Черкассах - показатели между 30 и 40%. Также известно, что шесть городов удвоили свои показатели по сравнению с 2017 годом - это Ивано-Франковск, Чернигов, Ровно, Тернополь, Херсон и Черновцы.

Cмотрите фотогалерею: В Украине ремнем безопасности пользуются 23% водителей - исследование

В свою очередь самые низкие показатели по пользованию ремнями безопасности в Хмельницком, Николаеве, Кропивницком, Ужгороде и Харькове.

Напомним, в Киеве после начала снегопада в среду, 14 ноября, случилось более 300 дорожно-транспортных происшествий.

Также сообщалось, что в Запорожской области, недалеко от поселка Степногорск столкнулись две грузовые машины.

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Источник: korrespondent.net