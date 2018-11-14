Берлин осудил внесение Герхарда Шредера в список Миротворца

Министерство иностранных дел Германии самым решительным образом осуждает внесение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в списки украинского сайта Миротворец. Об этом в среду, 14 ноября, заявил официальный представитель германского внешнеполитического ведомства.

"Мы ранее уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаиваем на том, чтобы украинское правительство приняло меры по удалению этого сайта", - цитирует его заявление агентство dpa.

Фамилия бывшего канцлера Германии появилась на сайте Миротворец, который его организаторы представляют как список врагов украинского государства, 8 ноября. Как предполагает dpa, это, в том числе, могло стать реакцией на опубликованное в тот же день интервью, которое экс-политик дал немецкой газете Aachener Nachrichten.

В нем, в частности, Шредер ответил на вопрос о российской аннексии Крыма. "Вы всерьез считаете, что какой-нибудь российский президент в будущем отыграет это решение назад? Это реальность, которая однажды должна быть признана", - заявил Шредер, напомнив, что Крым был подарен Украине бывшим советским лидером Никитой Хрущевым в 1954 году, когда и Украина, и Россия входили в состав СССР.

Как указано на сайте Миротворец, бывший канцлер Германии обвиняется в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, манипуляции общественно значимой информацией, антиукраинской пропаганде", а также в "попытке легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма, оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины".

Ранее Шредер заявил, что "правительство Украины ведет войну против Донбасса".

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net