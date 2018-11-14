В Херсоне начали подачу отопления в школы и больницы - ОГА

В Херсоне начали подавать отопление в детские сады, школы и больницы, с 20:00 намерены запустить подачу тепла в дома местных жителей. Об этом в среду, 14 ноября, сообщил председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев в эфире телеканала 112 Украина.

"Запустить котельную и дать тепло - это разные вещи. Только после обеда началась подача тепла, за ночь теплоноситель поднялся до 40 градусов, подается в детские сады, социальную инфраструктуру, школы и больницы. Параллельно с 20:00 будет подача тепла в жилой сектор. В пятницу мы должны полностью завершить подачу тепла на всех потребителей", - отметил Гордеев.

Он пожаловался на изношенность теплосетей "более 48%, по официальным данным".

Гордеев также выразил убеждение, что вопросом предоставления права ТЭЦ покупать газ на льготных условиях должен заниматься Нафтогаз и решать "свои хозяйственные вопросы с теплоцентралями на основании судебных споров".

Напомним, Херсон - один из городов, где возникли проблемы со своевременным началом отопительного сезона. Теплоснабжение части города - дело госпредприятия Херсонская ТЭЦ. Известно, что ТЭЦ не выполнила обязательства перед НАК Нафтогаз Украины, поэтому компания не могла предоставить льготные условия (номинацию) на закупку газа.

Накануне вечером в Херсоне запустили городскую теплоэлектроцентраль, которая обеспечивает теплом почти половину жителей облцентра.

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Источник: korrespondent.net