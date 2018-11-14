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14. 11. 2018

В аварии погиб чемпион мира по армспорту Андрей Пушкарь

В результате аварии в Ровенской области погиб чемпион мира по армспорту Андрей Пушкарь и его отец. Об этом сообщает агентство Украинские новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, авария произошла в среду, 14 ноября.

По данным пресс-службы облстной полиции, на автодороге между селами Гаи-Левятинские и Крупец 26-летний житель Острожского района, спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области.

В результате ДТП водителя фургона доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. В салоне Citroen находилось двое пассажиров: отец водителя, 50-летний житель Острожского района, и 33-летний спортсмен из Тернопольской области. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Пушкарь был чемпионом мира 15 раз, 16 раз - чемпионом Европы, 7 раз выигрывал кубок мира среди профессионалов.

Как сообщалось, в Украине ремнем безопасности пристегивается только каждый четвертый водитель. 

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Источник: korrespondent.net

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