В Словении Сенцову присудили премию

Международный проект Платформа европейской памяти и совести присудила премию украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Об этом сообщает посольство Украины в Словении на своей странице в Facebook в среду, 14 ноября.

Награду от имени Сенцова вручили послу Украины в Словении Михаилу Бродовичу в рамках международной конференции Темная сторона луны, которая проходит в Любляне 13-15 ноября.

Отмечается, что награда в ближайшее время будет передана родственникам Сенцова в Украине.

Платформа европейской памяти и совести - международный проект, призванный исследовать деятельность и преступления тоталитарных режимов в Европе в XX веке и не допустить возобновления тоталитаризма в Европе. Проект создан 14 октября 2011 года в Праге во время саммита премьер-министров Вышеградской группы.

Ранее Сенцов стал лауреатом премии Сахарова от Европарламента.

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Источник: korrespondent.net