В ООН рассмотрят обновленную "крымскую" резолюцию

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в четверг, 15 ноября, рассмотрит обновленный проект резолюции Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН в Тwitter.

"В четверг, 15 ноября, Третий (профильный) комитет Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрит обновленный проект резолюции Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 августа президент Петр Порошенко дал поручение дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса полуострова.

Ранее в Сенате США представили проект резолюции по Крыму.

Перед этим сообщалось, что в ПАСЕ поддержали резолюцию о нарушении прав человека в Крыму.

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Источник: korrespondent.net