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14. 11. 2018

На торги выставлены драгоценности последней королевы Франции

Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги жемчужное колье с бриллиантово-жемчужной подвеской и серьги, принадлежавшие королеве Франции Марии-Антуанетте.

Как говорится в сообщении аукционного дома в Женеве, последние 200 лет эти украшения были скрыты от публики. Нынешние торги эксперты называют самыми значительными в истории, поскольку драгоценности подобного уровня очень редко выставляют на продажу.

Драгоценности Марии-Антуанетты продаются вместе с обширной коллекцией украшений, которой владела итальянская королевская семья Бурбонов-Пармы.

"Эта экстраординарная коллекция драгоценностей дает изумительную возможность познакомиться с жизнью их владельцев за последние несколько сотен лет", – заявила заместитель директора отделения Sotheby's в Женеве Даниэлла Мачетти.

Ранее редкий розовый бриллиант весом в 19 карат Pink Legacy был продан на аукционе Christie's в Женеве за $50 миллионов.

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Источник: korrespondent.net

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