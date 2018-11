Кабмин Британии одобрил соглашение по Brexit

Британский парламент одобрил текст проекта соглашения об условиях выхода из ЕС. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй по итогам пятичасового совещания с членами правительства. Видеозапись заявления опубликована в Twitter премьера Великобритании в среду, 14 ноября.

"Решение Кабмина заключается в том, что правительство должно согласиться с условиями соглашения по выходу из ЕС и с соответствующей политической декларацией", - сказала она.

