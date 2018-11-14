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14. 11. 2018

Кабмин Британии одобрил соглашение по Brexit

Британский парламент одобрил текст проекта соглашения об условиях выхода из ЕС. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй по итогам пятичасового совещания с членами правительства. Видеозапись заявления опубликована в Twitter премьера Великобритании в среду, 14 ноября.

"Решение Кабмина заключается в том, что правительство должно согласиться с условиями соглашения по выходу из ЕС и с соответствующей политической декларацией", - сказала она.

WATCH LIVE: PM @Theresa_May provides an update following Cabinet https://t.co/LIgLrwCZaV

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) 14 ноября 2018 г.

Напомним, 12 ноября на переговорах в Брюсселе Британия и ЕС согласовали на техническом уровне положения договора, определяющего условия предстоящего "развода".

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Источник: korrespondent.net

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