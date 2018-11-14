В Молдове нашли связанное с "ЛДНР" военное формирование

Молдавские правоохранители провели спецоперацию по обезвреживанию незаконного полувоенного формирования, связанного с сепаратистами из самопровозглашенных "ЛДНР". Как сообщает пресс-служба Службы информации и безопасности Молдовы, члены формирования прикрывали свою деятельность проведением военно-тактических игр.

Молдавские правоохранители следили за группировкой более года, устанавливая прямые связи между ее членами и военизированными группами на Донбассе.

В ходе обысков под Кишиневом были обнаружены различные виды оружия, компоненты боевого оружия, военная техника, боеголовки и гранатометы, включая 8 гранат F1; 260 патронов калибра 5,45 мм и дру. Также изъято самодельное взрывное устройство, которое изготовил один из членов формирования.

Молдавские силовики говорят, что группировка имела жесткую иерархическую структуру. Члены формирования проходили идеологическую и военную подготовку.

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В их домах были выявлены флаги и знаки различия, используемые сепаратистами на Донбассе. Открыто два уголовных дела.

Ранее в Херсоне городской суд арестовал подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины киевлянина Олега Сагана.

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Источник: korrespondent.net