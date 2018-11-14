В Македонии арестовали бывших министра и генсека правительства

Бывший министр транспорта и связи Македонии Миле Янакиески и экс-генеральный секретарь правительства страны Кирилл Божиновски задержаны и взяты под стражу. Об этом сообщает издание News.bg среду, 14 ноября.

Накануне 30-дневное пребывание под стражей двум бывшим чиновникам назначил суд в Скопье, пишет Канал 5. Они фигурируют в незавершенном деле, касающемся злоупотребления властью и коррупции.

Задержание Янакиеськи и Божиновски произошло на следующий день после побега бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевски в Венгрию.

Ранее Груевски, которого приговорили к двум годам тюрьмы за нарушения при покупке служебного автомобиля Mercedes S600, попросил политического убежища в Венгрии.

Ранее в Иране казнили двух человек за экономические правонарушения в рамках борьбы с экономической преступностью.

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Источник: korrespondent.net