Лента RSS
Подписаться на ленту
15 ноября 2018, четверг, 01:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,43
15. 11. 2018

США нашли способ победы над Исламским государством


Для победы над террористической группировкой "Исламское государство" необходимо изменить роль Ирана и повлиять на власть президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает РИА Новости.
 
По его мнению, победа над ИГ возможна только "в случае фундаментальных изменений в сирийском режиме и роли Ирана". Он подчеркнул, что эти два фактора "повлияли на рост террористической группировки".
 
Джеффри также напомнил, что США неоднократно призывали Россию "посадить за стол переговоров" Асада и сирийскую оппозицию.

Напомним, ранее в Афганистане заявили о ликвидации лидера ИГИЛ. В Турции задержали 38 предполагаемых боевиков ИГИЛ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.