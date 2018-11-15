США нашли способ победы над Исламским государством

Для победы над террористической группировкой "Исламское государство" необходимо изменить роль Ирана и повлиять на власть президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает РИА Новости.
Напомним, ранее в Афганистане заявили о ликвидации лидера ИГИЛ. В Турции задержали 38 предполагаемых боевиков ИГИЛ.
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Источник: korrespondent.net
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