Лента RSS
Подписаться на ленту
15 ноября 2018, четверг, 03:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,43
15. 11. 2018

В Запорожье неизвестный подорвал прохожих


В Запорожье вечером 14 ноября неизвестный бросил в сторону людей взрывное устройство, пострадали трое мужчин, их доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
 
"14 ноября в 19:05 в Шевченковское отделение полиции Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение, что по ул. Войскбуд взрыв", – говорится в сообщении.
 
В результате взрыва пострадали мужчины 1989, 1986 и 1996 годов рождения. На данный момент установлено, что они не имеют отношения к политическим партиям, криминалитету или бизнесу: один из них – студент, двое других – работники предприятий.
 
Злоумышленник скрылся, в городе и области объявлена полицейская операция "Сирена". Открыто уголовное производство по признакам ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, ранее в Черкассах малолетний ребенок гулял по улице с гранатой, а в Житомирской области мужчина бросил гранату в должника.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.