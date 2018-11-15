Лента RSS
Подписаться на ленту
15 ноября 2018, четверг, 03:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,43
15. 11. 2018

В Украине за сутки произошло более 1000 ДТП


В Украине за сутки в результате снегопада зафиксировано более тысячи дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook вечером 14 ноября.

Глава Мининфраструктуры привел статистические данные по ДТП, которые произошли 14 ноября, согласно которым треть их фигурантов передвигались на автомобилях с "летней резиной".

"За сутки более 1000 ДТП по всей стране. Из них только в Киеве – 498. 30% водителей не сменили летнюю резину на зимнюю. Только 46% были пристегнуты", – написал Омелян.

Министр также отметил, что, по последним соцопросам, ремнями безопасности пользуются лишь около 23% граждан. "Минимум половины этих смертей, увечий, ДТП могло бы не быть, если бы каждый потратил секунду в начале путешествия на застегивание ремня безопасности и час раз в полгода на своевременную замену сезонной резины авто", – заявил министр.

Ранее сообщалось, что в Киеве после снегопада случилось почти 500 дорожно-транспортных происшествий. В Запорожской области, недалеко от поселка Степногорск столкнулись две грузовые машины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.