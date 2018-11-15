Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у восточного побережья Камчатки в четверг, 15 ноября, сообщают РИА Новости.
Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского залива на глубине 76,2 км. Землетрясение ощущалось в нескольких населенных пунктах Камчатского края РФ.
Очаг землетрясения находился в 370 км от Петропавловска-Камчаткого. В городе сила подземных толчков составила 2 балла, в поселке Усть-Камчатск, находящимся в 78 км от эпицентра, сила землетрясения составила от 3 до 5 баллов.
По данным МЧС РФ, жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
Возле Греции произошло три землетрясения
Напомним, 28 октября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались и в Украине.
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Источник: korrespondent.net
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