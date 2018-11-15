Лента RSS
Подписаться на ленту
15 ноября 2018, четверг, 03:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,43
15. 11. 2018

США расширили санкции против Кубы


Госдепартамент США добавил 26 организаций в санкционный список юридических лиц, с которыми американским гражданам запрещено осуществлять прямые финансовые транзакции. В числе подпавших под ограничения – 16 отелей, принадлежащих кубинским военным, сообщает пресс-служба ведомства.
 
"В рамках усилий администрации Трампа, направленных на то, чтобы средства из США не поступали кубинским военным, разведке и службе безопасности, Государственный департамент включил 26 организаций в ограничительный список по Кубе", – говорится в сообщении.
 
Изменения вступили в силу с 15 ноября. Госдеп отметил, что будет продолжать периодически обновлять санкционный список.
 
Напомним, США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон ввел в отношении страны торгово-экономическое эмбарго.

Трамп продлил эмбарго против Кубы
 
Новые санкции 1 ноября анонсировал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Он назвал Кубу, а также Венесуэлу и Никарагуа "тройкой тирании" и пообещал, что США будут бороться с антидемократическими режимами трех государств. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.