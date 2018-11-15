США расширили санкции против Кубы



Госдепартамент США добавил 26 организаций в санкционный список юридических лиц, с которыми американским гражданам запрещено осуществлять прямые финансовые транзакции. В числе подпавших под ограничения – 16 отелей, принадлежащих кубинским военным, сообщает пресс-служба ведомства.



"В рамках усилий администрации Трампа, направленных на то, чтобы средства из США не поступали кубинским военным, разведке и службе безопасности, Государственный департамент включил 26 организаций в ограничительный список по Кубе", – говорится в сообщении.



Изменения вступили в силу с 15 ноября. Госдеп отметил, что будет продолжать периодически обновлять санкционный список.



Напомним, США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон ввел в отношении страны торгово-экономическое эмбарго.



Трамп продлил эмбарго против Кубы



Новые санкции 1 ноября анонсировал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Он назвал Кубу, а также Венесуэлу и Никарагуа "тройкой тирании" и пообещал, что США будут бороться с антидемократическими режимами трех государств.

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Источник: korrespondent.net