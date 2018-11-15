Лента RSS
Подписаться на ленту
15 ноября 2018, четверг, 06:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,43
15. 11. 2018

Адвоката судившейся с Трампом порноактрисы арестовали


Майкл Авенатти, адвокат порнозвезды Стефани Клиффорд (известной под псевдонимом Сторми Дэниелс), которая подавала в суд на президента США Дональда Трампа, задержан в Лос-Анджелесе по подозрению в бытовом насилии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции.

В полиции отметили, что Авенатти в настоящее время "оформляют". Дополнительной информации пока нет.

Напомним, в марте этого года Клиффорд подала в суд иск к президенту США Дональда Трампа. Претензии актрисы были связаны с соглашением о неразглашении информации о ее интимной связи с американским лидером. По ее словам, Трамп его не подписал, в связи с чем его нельзя считать действительным. Позже актриса подала в суд второй иск.

В 2016 году, всего за неделю до президентских выборов, на счет "доверенного лица Клиффорд" было выплачено 130 тысяч долларов. Порноактриса за эту сумму должна была молчать и не говорить о своей ранней связи с Трампом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.