Акула напала на мужчину у побережья Австралии



В Австралии четырехметровая тигровая акула атаковала катавшегося на каяке мужчину. Об этом в Twitter сообщила служба спасения на водах.



Инцидент произошел в километре от побережья Саншайн-Кост к северу от города Брисбен.



Спасатели оказали помощь мужчине у мыса Моффат после того, как на него напала тигровая акула. Хищник выбил пострадавшего из лодки, но не успел нанести серьезных травм, поскольку каякер сумел забраться в лодку и вызвать помощь по рации.



Из-за произошедшего пляжи Саншайн-Кост решили временно закрыть для посещения.



Напомним, ранее возле австралийского города Перт на одном из пляжей акула напала на серфера, а в Калифорнии акула напала на подростка.