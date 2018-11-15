Лента RSS
Подписаться на ленту
15 ноября 2018, четверг, 07:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,43
15. 11. 2018

Japan Airlines за год отстранила от полетов 19 нетрезвых пилотов

 
Японская авиакомпания Japan Airlines временно отстранила от полетов 19 пилотов, оказавшихся нетрезвыми с августа прошлого года. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает The Mainichi.
 
Отмечается, что пассажирам сообщали, что рейс откладывается из-за плохого самочувствия пилота, не придавая огласке инциденты.
 
При этом количество отстраненных пилотов резко возросло после введения новых, более точных алкотестеров.
 
Правительство Японии планирует ужесточить меры по борьбе с пьянством авиаторов, после того как 1 ноября один из пилотов Japan Airlines был отстранен от полета по маршруту Лондон–Токио по причине алкогольного опьянения.
 
2 ноября в Финляндии сняли с рейса пилота авиакомпании Norwegian, заподозренного в употреблении алкоголя или наркотиков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.