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15. 11. 2018

Итоги 14.11: Снег в Киеве и новые тарифы на воду


Кабмин утвердил проект бюджета-2019 ко второму чтению

Кабинет министров одобрил проект закона о государственном бюджете на 2019 год для рассмотрения во втором чтении Верховной Радой. На обсуждении законопроекта премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство готово работать над документом с народными депутатами. При этом он подчеркнул, что бюджет-2019 должен быть реалистичным, чтобы не вызвать кризиса.

Россия обжаловала решение суда по "долгу Януковича"

Компания The Law Debenture Trust, представляющая интересы России в деле о долге Украины на $3 млрд, подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии. Апелляция подана на доводы Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны.

Киев встретил снег коллапсом и сотней ДТП

В Киеве 14 ноября выпал снег. Несмотря на предупреждения синоптиков многие водители оказались не готовы – за несколько часов сотни автомобилей попали в ДТП, в результате практически весь Киев встал в пробках. При этом снегопад в столице не смутил коммунальные службы и они продолжили укладывать асфальт.

Кабмин обезопасил города от отключения газа зимой

Кабинет министров решил ввести запрет на отключение газоснабжения теплоснабжающим предприятиям во время отопительного сезона. Об этом сообщил вице-премьер министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Правительство снизило обязательный уровень расчетов за потребленный газ для предприятий теплокомунэнерго с 90% до 78%, для теплоэлектроцентралей - с 90% до 60%. Данное снижение будет действовать с 1 декабря текущего года до 1 апреля 2019 года.

В Киеве выросли тарифы на холодную воду

Киевляне получили платежки за холодное воду в октябре с учетом повышенных тарифов. Новые тарифы установлены с 14 октября. Так, цена на централизованное снабжение холодной водой теперь составляет 10,092 грн с НДС за 1 куб. м; централизованное водоотведение – 9,504 грн с НДС за 1 куб. м.

Таким образом, при начислении за все три услуги (поставка холодной воды и отвод холодной и горячей воды) учтены два тарифа.

Кабинет министров Великобритании одобрил план соглашения по Brexit

Британский парламент одобрил текст проекта соглашения об условиях выхода из ЕС. "Решение Кабмина заключается в том, что правительство должно согласиться с условиями соглашения по выходу из ЕС и с соответствующей политической декларацией", – заявила премьер-министр Тереза Мэй.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года, однако после этого последует 21-месячный переходный период.

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Источник: korrespondent.net

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