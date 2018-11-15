Таиланд досрочно освободил украинцев от уплаты визового сбора

Гражданам Украины отменили консульский сбор с 15 ноября, а не с 1 декабря 2018 года, как планировалось ранее. Об этом в среду, 14 ноября в Twitter сообщил посол Украины в Таиланде Андрей Бешта.

"Внимание, украинцы которые планируют отпуск в Таиланде. Согласно уточненному решению тайского правительства, уже с 15 ноября украинцы не будут платить консульский сбор в размере около 60 долларов за получение туристической визы по прибытию", - написал посол.

До отмены консульский сбор для получения туристической визы по прибытию составлял около 60 долларов.

Ранее сообщалось, что правительство Таиланда освободит туристов из ряда стран от уплаты визового сбора с 1 декабря 2018 года до 31 января 2019-го.

Напомним, 2 ноября вступил в силу безвизовый режим Украины с Катаром. Граждане могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

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Источник: korrespondent.net