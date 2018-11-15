Сутки в ООС: 16 обстрелов, есть раненый

В течение минувших суток сепаратисты 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В пяти случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями… В ходе боевых действий, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сводке штаба ООС.

Так, незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Счастье, Айдар, Крымское, Верхнеторецкое, Пески, Новоселовка, Гранитное, Павлополь, Гнутово, Лебединское.

"Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2 и минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный. Такие же минометы применили и у Счастья, Крымского и Старого Айдара", - добавили в штабе ООС.

С начала новых суток, 15 ноября, враг активизировался на Горловском направлении. Ночью, оккупанты совершили два интенсивных обстрела в районах Шумов и Южного. В обоих случаях противник применил минометы калибра 82, а у Южного - еще и 120 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки трое противников были уничтожены, еще трое получили ранения.

Накануне сообщалось, что сепаратисты активизировались на Приазовье. Там противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалык.

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Источник: korrespondent.net