Лента RSS
Подписаться на ленту
15 ноября 2018, четверг, 10:40
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,43
15. 11. 2018

Драгоценности последней королевы Франции проданы за рекордную сумму

Украшенная бриллиантами жемчужная подвеска последней королевы Франции Марии Антуанетты продана на торгах Sotheby’s в Женеве за 36,1 млн долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома в четверг, 15 ноября.

Отмечается, что это новый аукционный рекорд за всю историю для изделия из жемчуга. Изначально лот оценивался лишь в 2 млн долларов.

Также за 2,3 млн долларов было продано жемчужное колье Марии Антуанетты.

Подвеска и колье были частью коллекции, поступившей в Sotheby’sот представителей Бурбон-Пармской династии, младшей ветви Испанских Бурбонов. Всего на аукцион было выставлено 10 украшений Марии-Антуанетты, представляющих не только ювелирную, но и историческую ценность. Они были скрыты от глаз широкой публики на протяжении 200 лет.

В целом торги принесли организаторам 53,1 млн долларов.

Cмотрите фотогалерею: Драгоценности последней королевы Франции проданы за рекордную сумму

Ранее на этой неделе на аукционе Christie's в Женеве был продан редкий розовый бриллиант Pink Legacy весом в 19 карат. Предварительно его оценивали в $30-50 млн.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.