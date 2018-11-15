Драгоценности последней королевы Франции проданы за рекордную сумму

Украшенная бриллиантами жемчужная подвеска последней королевы Франции Марии Антуанетты продана на торгах Sotheby’s в Женеве за 36,1 млн долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома в четверг, 15 ноября.

Отмечается, что это новый аукционный рекорд за всю историю для изделия из жемчуга. Изначально лот оценивался лишь в 2 млн долларов.

Также за 2,3 млн долларов было продано жемчужное колье Марии Антуанетты.

Подвеска и колье были частью коллекции, поступившей в Sotheby’sот представителей Бурбон-Пармской династии, младшей ветви Испанских Бурбонов. Всего на аукцион было выставлено 10 украшений Марии-Антуанетты, представляющих не только ювелирную, но и историческую ценность. Они были скрыты от глаз широкой публики на протяжении 200 лет.

В целом торги принесли организаторам 53,1 млн долларов.

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Ранее на этой неделе на аукционе Christie's в Женеве был продан редкий розовый бриллиант Pink Legacy весом в 19 карат. Предварительно его оценивали в $30-50 млн.

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Источник: korrespondent.net