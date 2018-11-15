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15. 11. 2018

В перуанской тюрьме заключенные взяли охранников в заложники

В тюрьме в городе Такна на юге Перу произошел бунт заключенных, во время которого четыре сотрудника заведения были взяты в заложники. Об этом в четверг, 15 ноября, говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел в среду вечером. Между заключенными завязалась драка, в ходе которой погиб один из них, еще один заключенный получил ранения.

"Представители службы безопасности тюрьмы сразу явились в обозначенный корпус и были взяты в заложники. На данный момент четверо находятся (в заложниках - ред.), с ними все в порядке", - говорится в заявлении.

Территорию тюрьмы в настоящее время контролируют сотрудники безопасности и полиция. Заключенные отказываются отпустить заложников и требуют прибытия представителя прокуратуры, который уже направляется на место происшествия.

Ранее в Таджикистане произошел бунт в тюрьме, в ходе которого погибли 47 человек.

А в Австралии подростки захватили колонию для несовершеннолетних и устроили там пожар.

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Источник: korrespondent.net

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