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15. 11. 2018

Красный Крест направил в "ДНР" 25 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную часть Донбасса два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины последовало два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.

В общем пограничники оформили груз общей массой почти 25 тонн. В этот раз жители Донбасса получат строительные материалы и пункты обогрева.

Напомним, 9 ноября Красный Крест направил на Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью. Они перевозили более 30 тонн груза – строительные материалы, автозапчасти, медицинские препараты и пищевые наборы.

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Источник: korrespondent.net

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