В Канаде 25 человек пострадали в ДТП с автобусом

В канадском Торонто пассажирский автобус врезался в электрический столб. В результате аварии пострадали 25 человек. Об этом сообщает телеканал CTV News со ссылкой на местную полицию в среду, 14 ноября.

На момент ДТП в автобусе находилось 45 человек. Отмечается, что пострадавшие получили, не угрожающие их жизни.

Также сообщается, что в результате аварии произошло локальное отключение электричества.

Полиция устанавливает причину ДТП.

Ранее в Лондоне автобус врезался в остановку. В результате происшествия были госпитализированы ​18 человек, среди тяжело раненных – 15-летняя девочка.

Также сообщалось, что в Зимбабве произошло лобовое столкновение двух автобусов. Тогда погибли 47 человек.

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Источник: korrespondent.net