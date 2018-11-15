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15. 11. 2018

Макрон: Армия Европе нужна, чтобы не быть вассалом США

Единая европейская армия нужна, чтобы быть союзниками, а не вассалами США. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на критику американского коллеги Дональда Трампа, сообщает Le Monde.

"США это союзник, с которым мы разделяем все риски, с которым мы проводим самые сложные операции, но быть союзниками, не значит быть вассалом, а чтобы не быть вассалом, мы не должны зависеть от них", - заявил он.

Президент добавил, что чтобы не зависеть от США и кого бы то ни было, Франция должна делать еще больше как для своей безопасности, так и Европы в целом.

Он добавил, что Европе нужно быть независимой в военном отношении, как в сфере борьбы с киберугрозами, так и на море, в воздухе и космосе.

Напомним, Трамп резко раскритиковал идею Макрона о европейской армии. Он выразил недовольство комментариями Макрона о европейской обороне, сказав, что Макрон имеет низкую поддержку среди населения, французская торговая практика несправедлива и экономика страны падает.

В Париже заявили, что поведение Трампа выходит за рамки приличия.

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Источник: korrespondent.net

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