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15. 11. 2018

В ЕС назначили дату внеочередного саммита по Brexit

Внеочередной саммит Евросоюза по Brexit должен пройти 25 ноября. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в четверг, 15 ноября, сообщает Интерфакс.

"Если не случится ничего экстраординарного, то мы проведем встречу Европейского совета для завершения соглашения по Brexit и придания ему официального статуса. Это произойдет в воскресенье 25 ноября в 09:30", - сказал он на пресс-конференции с участием координатора ЕС на переговорах по Brexit Мишелем Барнье.

Туск отметил, что саммиту 25 ноября будут предшествовать ряд встреч и обсуждений. В частности, уже с четверга все члены ЕС будут тщательно изучать это соглашение и к концу недели послы всех стран в ЕС встретятся для его обсуждения. "Я надеюсь, что у них не будет много замечаний", - отметил Туск.

"Они также обсудят мандат Еврокомиссии по финализации политической декларации о дальнейших отношениях между Британией и ЕС", - добавил он, уточнив, что в этот процесс будут вовлечены главы МИД стран Евросоюза.

Ожидается, что Еврокомиссия завершит работу над декларацией к 20 ноября, а в течение последующих 48 часов 27 стран ЕС будут иметь возможность оценить ее.

Как известно, накануне текст соглашения по Brexit одобрил парламент и правительство Великобритании.

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Источник: korrespondent.net

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