Instagram разблокировала и снова заблокировала страницу Рамзана Кадырова

Социальная сеть Instagram вечером 14 ноября разблокировала страницу главы Чечни Рамзана Кадырова после 11-месячной блокировки. Владелец аккаунта успел даже поприветствовать это решение, выразив надежду, что "ошибка не будет повторена", однако страницу вскоре снова заблокировали.

Представитель Instagram, комментируя действия своих сотрудников, заявил изданию BuzzFeed, что аккаунт Кадырова был разблокирован по ошибке.

"Эта учетная запись была восстановлена ошибочно и теперь удалена", - сказал он.

Администрации Facebook и Instagram заблокировали аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова 22 декабря 2017 года. В ответ парламент Чечни объявил бойкот Instagram: депутаты на сайте законодательного органа официально пообещали удалить свои аккаунты в этой соцсети.

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Источник: korrespondent.net