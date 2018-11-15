В Иерусалиме палестинец напал с ножом на полицию

В Иерусалиме палестинец тайно проник в отдел полиции и нанес легкие ножевые ранения полицейским. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает AP со ссылкой на представителя израильской полиции Мики Розенфельда.

Как уточнил Розенфельд, нападение произошло ночью.

Ранены четверо полицейских.

Ранее на Западном берегу реки Иордан вооруженный ножом палестинец убил израильского поселенца.

Также сообщалось, что в метро Парижа мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.

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Источник: korrespondent.net