Полторак и Аваков делят миллиарды Януковича

Главы Минобороны и МВД Степан Полторак и Арсен Аваков внесли предложения о распределении средств спецконфиската - так называемых средств Януковича, пишет Экономическая правда в четверг, 15 ноября.
Так, Полторак предлагает направить 4 млрд гривен на закупку и модернизацию вооружения и военной техники. Еще 1 млрд гривен нужно направить на строительство военных объектов, считает министр.
Предложение Авакова заключается в том, чтобы выделить 2 млрд гривен Государственному ипотечному учреждению на обеспечение жильем полицейских на условиях финансового лизинга.
Дополнительно по 125 млн гривен министр предлагает выделить ГСЧС на закупку пожарных машин и Национальной полиции. Согласно проекту решения, представленного Аваковым, еще 49 млн гривен должна получить Администрация Госпогранслужбы на закупку спецтехники.
По словам и.о. министра финансов Оксаны Макаровой, правительство не приняло окончательное решение о том, как распределить спецконфискат.
"Было вынесено два документа от различных распорядителей и по результатам обсуждения и замечаний одобрен с доработками. Согласно когда все изменения будут внесены и финальный текст будет подписан и опубликован, тогда и будет распределение (в пределах дефицита)", - отметила она.
По результатам заседания правительства эти решения вошли в пакет тех, которые премьер поручил доработать в течение трех дней.
Накануне Полторак заявил, что бюджет на 2019 год предусматривает недостаточно средств на финансирование оборонного сектора. Позже Кабмин принял решение выделить Минобороны 5 млрд из средств спецконфиската.
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Источник: korrespondent.net
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