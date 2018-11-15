Украинцев предупредили о тумане и гололедице

В четверг, 15 ноября в Киеве и Киевской области ожидается туман. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, утром 15 ноября туман, видимость 200–500 м", – сказано в сообщении.

В то же время на сайте Укргидрометцентра отмечается, что 15 ноября на дорогах западных, северных и центральных областей местами ожидается гололедица.

"Утром в Украине местами туман", – сообщили в службе.

Тем временем в патрульной полиции сообщали, что утром фиксировались осадки в виде небольшого снега в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях, высота снежного покрова до шести сантиметров. Однако, проезд на дорогах государственного значения обеспечен.

Ранее сообщалось, что за предыдущие сутки в Украине произошло более 1000 ДТП. Отмечалось, что 30% водителей не сменили летнюю резину на зимнюю.

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Источник: korrespondent.net