В мире уникальных детей

Благодаря историям из жизни, рассказанным врачом, можно заглянуть в мир этих необычных детей, где все по-другому. О своем опыте нам рассказала Станислава Гапонова, дитинолог медицинской сети «Добробут».

Когда занимаешься любимым делом

Что испытывает человек, когда в его кабинет ежедневно приходят дети со своими маленькими и большими проблемами? Я до сих пор осознаю, что работа врача — это очень серьезно и страшно. Но я нашла для себя средство — все время учиться.

Помню, как мы с коллегами побывали в одном психологическом центре, который как раз занимается проблемами аутистов. За окном уже наступил вечер, все были уставшие, но я все не могла уйти, продолжала задавать вопросы, интересоваться. Меня незаметно толкали, мол, пора уже… Но я чувствовала, что это моя ниша, и хотела разобраться в ней до конца… Сейчас я очень рада, что в МС «Добробут» работаю с людьми, которые также не равнодушны к теме аутизма.

К сожаленью, в Украине к детям-аутистам пока не проявляют толерантности. Их родители часто видят страх и агрессию со стороны окружающих. Поэтому, когда в «Добробуте» появляется аутист, мы без слов понимаем его родителей — самое большое их желание, чтобы ребенка не обидели, не оттолкнули, а приняли и помогли. Для них это самый родной и любимый человечек, просто ему в этом мире приходится немного сложнее, чем другим.

Очень разные дети

Многие люди зачастую относятся к аутистам настороженно и даже с некоторой опаской. Что же касается врачей, то мы осознаем, насколько сложно таким детям адаптироваться в социуме.Ведь аутизм проявляется по-разному и имеет ещё одно название: расстройство аутистического спектра. Одна его сторона может проявляться тяжелыми расстройствами, когда человек остается почти растением, поскольку не в силах ничего сделать без посторонней помощи. В этом случае аутиста нужно научить обслуживать себя.

Вторая сторона спектра проявляется в том, что у такого человека очень высокий интеллект и определенные особенности в коммуникации. Такие дети, как правило, очень талантливы. И их нужно просто научить общаться и правильно вести себя в социуме.

«Дети с аутизмом могут жить нормальной жизнью — это очень важно знать».

Как же узнать, что у ребенка аутизм?

В Украине такой диагноз может поставить только психиатр. Но существуют три основных признака, по которым я и мои коллеги понимают, что у пациента, вероятно (!), аутизм.

Нарушение социального взаимодействия.

– Когда ребенок не улыбается маме. Уже с первого месяца малыш реагирует на появление мамы, он улыбается ей, начинает гулить. Такое поведение называется комплексом оживления.

– Когда малыш в возрасте 9 месяцев не привлекает маму к игре и не показывает ей игрушки.

Кстати, с 3 лет специалист проводит тест: ребенку дают куклу и наблюдают, что он будет с ней делать. Например, качать, кормить, одевать. Так вот аутисты никогда не станут играть с куклой.

Нарушение коммуникации.

– У аутиста нет указательного жеста. Обычно малыши показывают пальчиком на предметы. Аутисты же поступают иначе: они берут руку мамы и с помощью нее указывают на что-то либо ведут маму к этому предмету, то есть используют ее как указку.

– Дети даже с очень высоким уровнем интеллекта могут долго не разговаривать. Только какая-то критическая ситуация вынуждает ребенка хоть что-то произнести.

Сфера необычных очень сильных интересов.

Это, как правило, касается детей с высоким интеллектом. У меня в практике был случай, когда малыш 3,5 лет подробно рассказывал о том, когда родились динозавры, что они едят. Обычно дети не запоминают столько подробностей и нюансов.

Всегда тяжело сообщать родителям, что у их ребенка аутизм. Но промолчать хуже. Потому что чем раньше родители обратятся к помощи психолога, тем быстрее можно будет добиться результата в адаптации ребенка к жизни.

«Смысл нашей работы в МС «Добробут»с такими детьми заключается в том, чтобы как можно раньше выявить признаки аутизма».

Источник: korrespondent.net