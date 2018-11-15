В Британии из-за плана по Brexit ушли в отставку два министра

В правительстве Великобритании произошли две отставки, связанные с утвержденным накануне планом по выходу страны из ЕС. В четверг, 15 ноября, уволились министр по делам Brexit Доминик Рааб и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.

"Сегодня я ухожу с поста министра по Brexit. По совести я не могу поддержать условия, предложенные в нашем соглашении (по условиям Brexit – ред.) с ЕС", – написал Доминик Рааб в своем Twitter.

Он также разместил на странице послание к премьер-министру Терезе Мэй, в котором содержатся объяснения отставки.

"Я не могу поддержать это соглашение по двум причинам. Во-первых, я считаю, что предложенный режим регулирования границы с Северной Ирландией несет очень серьезную угрозу территориальной целостности Соединенного Королевства, – написал Рааб. – Во-вторых, я не могу поддержать соглашение, в рамках которого у ЕС остается право вето на возможность выхода Британии из ЕС".

"Я понимаю, что вы не согласны с моими суждениями по этому вопросу... Полагаю, Вы заслуживаете другого министра по делам Brexit, который сможет реализовать ту сделку, на которой вы настаиваете", – подчеркнул Рааб.

В свою очередь Шейлеш Вара направил Терезе Мэй прошение об отставке "с большой горечью и сожалением", указал он в Twitter. Он также выразил несогласие с проектом соглашения по Brexit. "Я не могу поддержать соглашение о выходе (Великобритании), согласованное с ЕС", – заявил министр.

Накануне стало известно, что британский парламент одобрил текст проекта соглашения об условиях Brexit. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй по итогам пятичасового совещания с членами правительства.

Напомним, 12 ноября на переговорах в Брюсселе Британия и ЕС согласовали на техническом уровне положения договора, определяющего условия предстоящего "развода".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net