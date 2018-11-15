В Крыму ФСБ задержало крымскотатарскую активистку

В пункте пропуска Чонгар на админгранице с российские силовики задержали крымскотатарскую активистку и политолога Ленору Дюльбер. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на главу ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заира Смедляева.

"Задержали сотрудники ФСБ. Отвели в комнату там, где они обычно "беседуют". Пока это вся информация", - рассказал Смедляев.

В свою очередь российские силовые структуры не комментируют ситуацию.

Напомним, 8 ноября в Крыму прошел новый обыск у крымских татар, двоих людей задержали, среди них - беременная женщина.

Ранее в Симферополе суд арестовал крымского татарина Дилявера Гафарова, в квартире которого накануне около трех часов ночи сотрудники ФСБ проводили обыски.

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Источник: korrespondent.net