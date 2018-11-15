Сайт Миротворец обвинил МИД Германии в атаке на свободу слова

Сайт Миротворец отреагировал на заявление пресс-секретаря МИД Германии, повторившей призыв закрыть этот сайт после появления на нем имени бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в перечне "антиукраинских" деятелей. Об этом в среду, 14 ноября, сообщила пресс-служба организации.

"Центр Миротворец глубоко обеспокоен нападениями спикера МИД Германии на свободу слова и свободу распространения общественно значимой информации", - говорится в заявлении.

При этом в общественной организации выразили удивление тем, что заявление пресс-секретаря МИД Германии "слово в слово совпадает" с заявлениями МИД России и сепаратистов.

Напомним, Министерство иностранных дел Германии 14 ноября повторило призыв закрыть сайт Миротворец после появления на нем имени бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в перечне "антиукраинских" деятелей.

Экс-канцлер попал в список в этом месяце после того, как в интервью изданию Aachener Nachrichten высказал мнение, что аннексию Крыма придется когда-то признать.

Государства ЕС и ООН озвучили требование к Киеву закрыть сайт в мае 2016 года, когда на нем были обнародованы списки журналистов, в том числе западных, которые, выполняя профессиональные обязанности, вынуждены были получать аккредитацию от "ДНР". Во время скандала с обнародованием данных журналистов сайт объявил о своем закрытии, но вскоре решил возобновить работу.

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Источник: korrespondent.net