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15. 11. 2018

В Черниговской области перевернулась маршрутка

В Черниговской области перевернулся пассажирский междугородний микроавтобус Чернигов - Киев, в результате ДТП пять человек пострадали. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Отмечается, что инцидент произошел накануне в 18:30 на 85 км автодороги Киев-Чернигов – Новые Яриловичи неподалёку от поселка Козелец.

"Водитель автомобиля Volswagen Transporter не учел дорожной обстановки, выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пять пассажиров автомобиля получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Накануне стало известно, что в Одессе умерла женщина, выпавшая из маршрутки.

Как сообщалось, в Украине за сутки произошло более 1000 ДТП. Из них только в Киеве – 498.

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Источник: korrespondent.net

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