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15. 11. 2018

ВСУ получили крупную партию вооружений

Украинской армии передали более 65 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки, БТР, бронеавтомобили и высокоточные противотанковые ракетные комплексы. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает Интерфакс-Украина.

Так, Киевский бронетанковый завод передал ВСУ три восстановленных и модернизированных танка Т-72 и пять БТР-3.

Предприятия Укроборонпрома также передали украинским военным 20 высокоточных противотанковых комплексов Стугна-П и 30 Корсаров от конструкторского бюро Луч, а также мобильную РЛС кругового обзора Дельта, разработанную и изготовленную ГП НИИ радиолокационных систем Квант-Радиолокация.

Частное предприятие Украинская бронетехника, в свою очередь, передало военным шесть специализированных бронированных автомобилей, а также пять 82-мм переносных минометов УПІК-82 украинской разработки.

Cмотрите фотогалерею: ВСУ получили крупную партию вооружений

По данным Укроборонпрома, предприятия концерна за девять месяцев передали военным более 3,5 тысяч единиц вооружения и военной техники.

Ранее в Украине прошли испытания нового 120-мм минометного комплекса Барс-8ММК, созданного на базе бронеавтомобиля Барс-8.

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Источник: korrespondent.net

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