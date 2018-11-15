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15. 11. 2018

Слежка за синагогой в Киеве: НАБУ установило причастных

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что установило людей, которые прослушивали центральную синагогу в Киеве. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает пресс-служба НАБУ.

Так, бюро изучило видеозапись, обнародованную в Интернете, и установило, кто именно зафиксирован на ней.

"Лица, которые СМИ назвали "агентами НАБУ", оказались сотрудниками другого украинского правоохранительного органа. Для сохранения доверия к правоохранительной системе Украины бюро не будет называть, к какому именно органу принадлежат эти лица", - сообщили в НАБУ.

Ранее главный раввин Украины заявил, что сотрудники НАБУ вели слежку в центральной синагоге Киева. В НАБУ сообщили, что не устанавливали никаких устройств для скрытой слежки в центральной синагоге.

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Источник: korrespondent.net

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