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15. 11. 2018

Опоздавший на рейс пассажир пытался остановить самолет на рулежной дорожке

В аэропорту Внуково в Москве пассажир, опоздавший на рейс, выбежал на перрон и попытался остановить самолет, готовящийся к взлету. Об этом в четверг, 15 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на источник в одной из обслуживающих авиакомпаний аэропорта.

Отмечается, что инцидент случился 14 ноября.

По словам источника, опоздавший на рейс пассажир самовольно проник на перрон и побежал вслед за движущимся самолетом Победы, выскочив на рулежке перед самолетом.

В авиакомпании Победа сообщили, что командир заметил человека на маршруте руления, экстренно затормозил и остановил двигатели, никто в результате не пострадал.

Нарушителя задержали и доставили в линейный отдел внутренних дел, однако сотрудники полиции его отпустили, не усмотрев в его действиях состава правонарушения.

Сейчас ведется расследование.

Ранее авиакомпания едва не сняла пассажира из-за того, что он был одет в шорты.

Также сообщалось, что самолет вернулся в аэропорт вылета в городе Анкоридж из-за обнаженного пассажира, который закрылся в туалете.

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Источник: korrespondent.net

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