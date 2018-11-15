Путин связал график встреч с Трампом с санкциями

Ограничительные меры США так или иначе сказываются на перспективах встреч на высшем уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, который в четверг, 15 ноября, находится на саммите в Сингапуре, передает Интерфакс.

"Любые недружественные шаги, так или иначе, отражаются на графике работы, на графике наших встреч", - сказал Путин, отвечая на вопрос, могут ли санкции США сказаться на подготовке встречи лидеров в Аргентине и на возможных взаимных визитах.

По словам Путина, он и президент США Дональд Трамп готовы были встретиться в Париже, но "не хотели мешать такому большому мероприятию, которое организовывало правительство и президент Франции".

Президент РФ заявил, что готов к встрече с Трампом на саммите "двадцатки" в Аргентине. "Договорились встретиться в Буэнос-Айресе, если получится - мы со своей стороны готовы, сейчас вице-президент (США Майк Пенс - ред.) говорил, что американская сторона тоже готовится к этой встрече. Ну, посмотрим, что получится. Нам действительно есть, о чем поговорить", - сказал Путин.

Отмечается, что за несколько минут до пресс-конференции Путин пообщался с вице-президентом США Майком Пенсом.

Ранее Путин заявил, что ему удалось пообщаться с Трампом в Париже 11 ноября. В то же время пресс-секретарь российского президента сообщил, что главы государств поприветствовали друг друга во время рабочего завтрака в столице Франции, но возможности пообщаться не было.

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Источник: korrespondent.net