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15. 11. 2018

В Британии из-за Brexit ушла в отставку третий за день министр

Министр труда и пенсий Великобритании Эстер Макви заявила, что покидает правительство из-за соглашения о выходе страны из ЕС. Об этом в четверг, 15 ноября, она сообщила на своей странице в соцсети Twitter.

По словам Макви, утром она сообщила премьер-министру, что уходит из правительства

В заявлении она указала, что соглашение о Brexit, которое британский премьер-министр Тереза Мэй представила на заседании правительства накануне, не соответствует результатам референдума 2016 года.

Макви подчеркнула, что представленный документ не соответствует воле британского народа и не сможет обеспечить "правильный результат" для будущего страны.

Earlier this morning I informed the Prime Minister I was resigning from her Cabinet pic.twitter.com/ZeBkL5n2xH

— Esther McVey (@EstherMcVey1) 15 ноября 2018 г.

Накануне британский парламент одобрил текст проекта соглашения об условиях Brexit. 15 ноября ушел в отставку министр по делам Brexit Доминик Рааб и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.

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Источник: korrespondent.net

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