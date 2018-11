В Британии из-за Brexit ушла в отставку третий за день министр

Министр труда и пенсий Великобритании Эстер Макви заявила, что покидает правительство из-за соглашения о выходе страны из ЕС. Об этом в четверг, 15 ноября, она сообщила на своей странице в соцсети Twitter.

По словам Макви, утром она сообщила премьер-министру, что уходит из правительства

В заявлении она указала, что соглашение о Brexit, которое британский премьер-министр Тереза Мэй представила на заседании правительства накануне, не соответствует результатам референдума 2016 года.

Макви подчеркнула, что представленный документ не соответствует воле британского народа и не сможет обеспечить "правильный результат" для будущего страны.

Earlier this morning I informed the Prime Minister I was resigning from her Cabinet pic.twitter.com/ZeBkL5n2xH