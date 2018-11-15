Партии за три месяца потратили 200 млн

Накануне президентских выборов партии потратили более 200 млн грн. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

В связи с приближением президентских выборов расходы партий значительно возросли. Если в I квартале все шесть партий совокупно потратили 85 млн. грн., то во II квартале - 150 млн., а в IIIквартале - 201 миллион.

Деньги тратились на рекламу, аренду помещения, налоги, материальные затраты и передавали деньги местным представительствам партии.

Самой затратной партией оказалась ВО Батькивщина - 80 млн грн. Из них 73 млн грн. на рекламную кампанию.

На втором месте по затратам находится Самопомощь. Партия потратила 38 млн., из которых 10 млн были потрачены на рекламу.

Экономной партией оказался Оппозиционный блок. Он потратил 12 млн грн, а 9 млн грн перечислили региональным представительствам партии. Оппозиционный блок официально деньги на рекламу не тратил, хотя лидеры партии активно размещали внешнюю рекламу в Южных и Восточных областях.

Схожая ситуация с рекламой БПП. В финансовой отчетности они не подали информацию о расходах на рекламу.

Ранее в Комитете избирателей сообщили, что Радикальная партия Олега Ляшко поддержала санкции против NewsOne и 112, но рекламу у них купила.

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Источник: korrespondent.net